Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють США та Парагвай.
Крістіан Пулішич, Getty Images
13 червня 2026, 03:01
Національні збірні Сполучених Штатів Америки та Парагваю зіграють у першому турі чемпіонату світу-2026 у Лос-Анджелесі.
США: Фріз — Фрімен, Річардс, Рім, Робінсон — Тілльман, Адамс — Дест, Маккенні, Пулішич — Балогун.
Запасні: Тернер, Брейді, Трасті, Робінсон, Арфстен, Маккензі, Скеллі, Рейна, Берголтер, Ролдан, Пепі, Ааронсон, Райт, Веа, Сендехас.
Запасні: Р. Фернандес, Ольвейра, Веласкес, Бальбуена, Канале, Майдана, Соса, Маурісіо, Охеда, Галарса, Кабальєро, Каку, Арсе, Авалос, Пітта.
Парагвай: Хіль — Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо — Д. Гомес, Кубас, Бобаділья, Альмірон — Санабрія, Енсісо.
Гра США — Парагвай почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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