Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник господарів ЧС-2026 прокоментував нічию проти Боснії і Герцеговини.

Національна збірна Канади в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 зіграла внічию проти Боснії і Герцеговини в Торонто.

Канада — Боснія і Герцеговина 1:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри захисник "кленових листків" Алістер Джонстон прокоментував допомогу від фанатів на матчі.

"Нам знадобиться ця підтримка вболівальників і в наступних іграх. Відчуття було таке, що ніби це саме фанати забили той гол.

Маючи таку підтримку за плечима, ми точно зможемо використовувати її, коли це буде потрібно", — заявив канадський виконавець.

У наступному турі національна збірна Канади зіграє проти Катару.