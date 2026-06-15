Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю поєдинку групового етапу чемпіонату світу-2026, який відбудеться 16 червня, розпочавшись о 01:00.

У ніч на 16 червня, у вівторок, на стадіоні Хард-Рок відбудеться матч між збірними Саудівської Аравії та Уругваю, в рамках якого обидві країни розпочнуть свої виступи на чемпіонаті світу-2026.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ — УРУГВАЙ

ВІВТОРОК, 16 ЧЕРВНЯ, 01:00 ▪️ ХАРД-РОК, МАЯМІ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Саудівська Аравія регулярно бере участь у чемпіонатах світу з 1994 року, беручи участь у всіх турнірах, за винятком 2010 та 2014 років, коли їй не вдалося пройти кваліфікацію у фінальну частину.

Останні два мундіалі для національної команди закінчилися вильотом на груповій стадії турніру, і вона лише одного разу доходила до 1/8 фіналу — це було у 1994 році.

Команда Георгіоса Доніса підходить до цього матчу після безгольової нічиї з Сенегалом в останньому товариському матчі перед чемпіонатом світу, а також вона зіграла з Пуерто-Ріко та Еквадором у рамках підготовки до турніру, обігравши перших з рахунком 1:0 та програвши другим – 1:2.

Саудівська Аравія тричі зустрічалася з Уругваєм і обидві команди здобули по одній перемозі, включаючи перемогу "чарруа" з рахунком 1:0 на ЧС-2018.

Уругвай більше не може розраховувати на таких висококласних гравців, як Луїс Суарес та Едінсон Кавані, але у південноамериканців, як і раніше, багато талановитих футболістів, які в майбутньому можуть стати опорою збірної.

Команда Марсело Б'єлси фактично не грала з моменту товариських матчів у березні: нічия 1:1 з Англією, а потім нулі на табло проти Алжиру.

У збірної Уругваю насичена історія участі на чемпіонатах світу: вони вигравали турнір у 1930 та 1950 роках, а у 2010 році навіть дійшли до півфіналу. Також уругвайці дійшли до чвертьфіналу у 2018 році, але вибули на груповому етапі у 2022 році, тому цього літа є багато можливостей для прогресу.

Іспанія є явним беззаперечним фаворитом перше місце групи H, але друге місце у групі залишається відкритим, як і третє, яке також може забезпечити вихід у плейоф.

У першому матчі Саудівська Аравія залишиться без воротаря Навафа Аль-Акіді, але в іншому "зелені" перебувають у чудовій формі та головне залишаються без травм ключових гравців. Що стосується Уругваю, то Хосе Хіменес, Рональд Араухо, Джорджіан де Арраскаета, Матіас Вінья та Себастьян Касерес можуть бути недоступними для участі у стартовій грі.

👑 betking пропонує поставити на перемогу національної збірної Саудівської Аравії з коефіцієнтом 8.00, а ймовірний успіх Уругваю оцінюється в 1.45. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.50.

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📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Саудівська Аравія: Аль-Овайс — Абдулхамід, Тамбакті, Ладжамі, Бушаль — Канно, Аль-Хайбарі — Н. Ад-Давсарі, Аль-Джувайр, С. Ад-Давсарі — Аль-Бурайкан.

Уругвай: Муслера — Варела, Касерес, Буено, Олівера — Вальверде, Угарте, Бентанкур, М. Араухо — Віньяс, Нуньєс.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

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