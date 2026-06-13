Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер збірної Бразилії висловився про майбутній чемпіонат світу та значення Неймара для команди.

Вінгер збірної Бразилії Вінісіус Жуніор поділився очікуваннями від чемпіонату світу-2026 та висловив сподівання на якнайшвидше повернення Неймара, який продовжує відновлюватися після травми.

Нагадаємо, що форвард Сантоса пропустить стартовий матч "селесао" на мундіалі проти збірної Марокко, який відбудеться 14 червня. Водночас Вінісіус наголосив на важливості досвідченого партнера для національної команди.

"Дні у збірній — найкращі у моєму житті. Тут мене оточують чудові люди, а ще з дитинства я граю разом із такими футболістами, як Лукас Пакета та Бруно Гімараес. Гравці збірної завжди були моїми друзями, і для мене велика радість представляти свою країну. Немає нічого кращого.

Щодо Неймара, то я сподіваюся, що він скоро повернеться. Він мій кумир. Кожен фінт, якого я навчився, я підглянув у нього. Усе, що я робив на полі, було спробою наслідувати його. Його повернення дуже важливе, це щось особливе. Він завжди давав мені поради.

Сподіваюся, що напруга, про яку ви згадали, зникне вже завтра. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представляти Бразилію та зіграти ще на одному чемпіонаті світу. Радість живе всередині нас, і я сподіваюся, що завтра тут, у Нью-Йорку, ми це покажемо", — цитує слова бразильця видання Globo.