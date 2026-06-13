Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Англієць отримав травму, через що не зможе обслуговувати свій перший запланований матч на мундіалі.

Англійський арбітр Майкл Олівер пропустить свій перший запланований матч на чемпіонаті світу 2026 через травму. Про це повідомляє ВВС.

41-річний англієць, який мав обслуговувати матч групи E між збірними Кот-д'Івуару та Еквадору у Філадельфії, був замінений французом Франсуа Летексьє.

ФІФА заявила, що Олівер відновиться найближчими днями, і буде доступним для вибору на решту поєдинків.

Олівер — один із шести англійських польових арбітрів на чемпіонаті світу. Гарі Бесвік, Адам Нанн, Стюарт Берт та Джеймс Мейнварінг були обрані я якості його помічників на турнірі.

Майкл працює на матчах англійської Прем'єр-ліги з 2010 року і у 2018 році був включений до елітного списку арбітрів УЄФА. Він обслуговував матчі ЧС-2022 та Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що на матчі США — Парагвай за участі VAR сталась унікальна для мундіалів подія.