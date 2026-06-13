Англійський арбітр Майкл Олівер пропустить свій перший запланований матч на чемпіонаті світу 2026 через травму. Про це повідомляє ВВС.

41-річний англієць, який мав обслуговувати матч групи E між збірними Кот-д'Івуару та Еквадору у Філадельфії, був замінений французом Франсуа Летексьє.

ФІФА заявила, що Олівер відновиться найближчими днями, і буде доступним для вибору на решту поєдинків.

Олівер — один із шести англійських польових арбітрів на чемпіонаті світу. Гарі Бесвік, Адам Нанн, Стюарт Берт та Джеймс Мейнварінг були обрані я якості його помічників на турнірі.

Майкл працює на матчах англійської Прем'єр-ліги з 2010 року і у 2018 році був включений до елітного списку арбітрів УЄФА. Він обслуговував матчі ЧС-2022 та Євро-2024.

Раніше повідомлялося, що на матчі США — Парагвай за участі VAR сталась унікальна для мундіалів подія.