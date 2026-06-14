Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Мурата Якіна догралась із вогнем у компенсований час.

Чимало цікавих протистоянь із непередбачуваним сценарієм розвитку подій може подарувати нам чемпіонат світу-2026, і принаймні в групі B очікується вельми цікава боротьба. Напередодні, наприклад, Канада та Боснія і Герцеговина поділили очки в Торонто, після чого ми переносились на один із найбільш важких для гри у футбол стадіон цього мундіалю в Санта-Кларі, де опівдні за місцевим часом мали розпочинати свою гру дві інші команди з цього квартету — Катар та Швейцарія.

Фаворит у цій парі, здається був усім очевидний. Бо банально команда Мурата Якіна вже не першу кампанію проводить за умов наявності сталого кістяку основного складу, тоді як Хулен Лопетегі зумів титанічними зусиллями вивести представників Близького Сходу на другий поспіль для них чемпіонат світу, після домашнього турніру три з половиною роки тому, але реальну перевірку на міцність "бордовим" усе ще треба було пройти.

Хоча перший гольовий момент несподівано створили саме футболісти катарської збірної. Аканджі на рівному місці подарував м’яч Едмілсону на правому фланзі власного штрафного, після чого Кобель мав накривати удар та рятувати власну команду. Звичайно, після такого легкого шоку, який міг би виявитись і не таким уже й легким зрештою, швейцарці належним чином увійшли до гри й почали активно просувати м’яч у напрямку чужих володінь.

З’явились і перші моменти на рахунку "Наті" — Ндоє постійно змінював фланги й із різних боків загрожував чужим воротам, проте тиск європейської збірної зрештою призвів до гола з пенальті, а не прямого удару. На 14 хвилині фол воротаря Абунади в зіткненні із Фройлером на межі власного воротарського ніхто не заперечував, а от те, що гравець команди Якіна при цьому міг перебувати в офсайді під час скидання головою подачі з правого флангу від Емболо, треба було ще дослідити. Незважаючи на "найбільш технічно просунутий чемпіонат світу в історії", нормального повтору з графікою нам так і не продемонстрували.

Але пенальті у швейцарців ніхто не відібрав, тож Емболо впевненим ударом поклав м’яч у лівий кут. Тоді здавалось, що це лише початок чогось більшого. Однак команда Якіна натомість увімкнули режим максимальної прагматичності, і якщо в першому таймі ще десь якось можна було говорити про продовження атакувального футболу в її виконанні, то з темпом гри попереду в другому таймі в "Наті" все було дуже погано.

Фінальна статистика в підсумку зафіксує шалену перевагу Швейцарії за кількістю ударів по чужих воротах, та й другий свій м’яч команда Якіна цілком могла б знайти ще до перерви й не тягнути гру в підвішеному стані до останніх секунд компенсованого часу. Проте сталось так, як сталось — європейська збірна стомилась наприкінці матчу, почала оголяти фланги оборони, на що суперники тільки й очікували. Тож 90+4 хвилина, подача Аль-Аміна з лівого краю на дальню для Хухі, і той головою забиває м’яч, який дарує "бордовим" перший у їхній історії заліковий бал на чемпіонатах світу. От вам і несподіванка.

У наступному турі національна збірна Катару зіграє проти Канади, тоді як Швейцарія зустрінеться з Боснією і Герцеговиною.



Катар — Швейцарія 1:1

Голи: Мугайм, 90+4 (авт.) — Емболо, 17 (пен.)

Катар: Абунада — Аль-Уї (Фатхі, 60), Мігел, Хухі, Аль-Амін — Габер (Будіаф, 60), Мадібо (Аль-Маннаї, 79), Лає — Едмілсон (Аль-Хайдос, 89), Абдурісаг (Алаельдін, 60), Афіф.

Кобель — Закарія, Аканджі, Ельведі — Ебішер (Манзамбі, 66), Фройлер (Яшарі, 89), Джака, Родрігес (Мугайм, 89) — Ндоє (Рідер, 66), Варгас (Амдуні, 79) — Емболо.Попередження: Абунада, Габер