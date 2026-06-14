Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Гаїті та Шотландія.
Скотт Мактоміней, Getty Images
14 червня 2026, 03:24
Національні збірні Гаїті та Шотландії зіграють матч першого туру чемпіонату світу-2026 у Бостоні.
Гаїті: Пласід — Аркюс, Аде, Делькруа, Експер'єнс — Дідсон, Жан-Жак, Бельгард, Провіденс — П’єрро, Ізідор.
Запасні: А. П’єрр, Дюверже, Термонсі, Лакруа, Метусала, Дюверн, Поген, Сенте, Сімон, В. П’єрр, Етьєнн, Назон, Жозеф, Фортюне, Казимир.
Запасні: Келлі, К. Гордон, Тірні, Суттар, Гаям, Паттерсон, Ралстон, Маккенна, Флетчер, Крісті, Маклін, Дайкс, Стюарт, Герст, Кертіс.
Шотландія: Ганн — Гікі, Гендрі, Генлі, Робертсон — Доук, Мактоміней, Фергюсон, Макгінн — Шенкленд, Адамс.
Гра Гаїті — Шотландія почнеться о 04:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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