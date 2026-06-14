Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 13 червня 2026 року.

Національні збірні Катару та Швейцарії зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Санта-Кларі.

Команда Хулена Лопетегі провела одну вдалу атаку на початку гри, однак потім опинилась під шаленим тиском суперників, проте пропустила лише з пенальті.

Усі передумови в колективу Мурада Якіна були для того, щоб сформувати й значно більшу перевагу, однак "Наті" дотерпіли до останнього, а потім пропустили в контратаці наприкінці компенсованого часу.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Катар — Швейцарія:

Катар — Швейцарія 1:1

Голи: Мугайм, 90+4 (авт.) — Емболо, 17 (пен.)

Катар: Абунада — Аль-Уї (Фатхі, 60), Мігел, Хухі, Аль-Амін — Габер (Будіаф, 60), Мадібо (Аль-Маннаї, 79), Лає — Едмілсон (Аль-Хайдос, 89), Абдурісаг (Алаельдін, 60), Афіф.

Швейцарія: Кобель — Закарія, Аканджі, Ельведі — Ебішер (Манзамбі, 66), Фройлер (Яшарі, 89), Джака, Родрігес (Мугайм, 89) — Ндоє (Рідер, 66), Варгас (Амдуні, 79) — Емболо.



Попередження: Абунада, Габер