Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 14 червня 2026 року.
Бразилія — Марокко, Getty Images
14 червня 2026, 04:12
Національні збірні Бразилії та Марокко зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Джерсі.
Команда Карло Анчелотті опинилась на межі провалу на початку протистояння, коли суперники несамовито на неї тиснули, і зрештою забили гол посеред першого тайму.
Однак "пентакампеони" вчасно прийшли до тями та відповіли незабаром власним голом.
Цього виявилось достатньо для того, щоб вирівняти становище на полі, однак футбол у другому таймі вже був значно менш гострим з обох сторін.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Бразилія — Марокко:
Бразилія — Марокко 1:1
Голи: Вінісіус, 32 — Сайбарі, 21
Бразилія: Аліссон — Ібаньєс (Даніло да Сілва, 46), Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Каземіро (Фабіньйо, 46), Гімараес (Даніло Олівейра, 80) — Рафінья, Пакета (Кунья, 61), Вінісіус — Тьяго (Луїс Енріке, 61).
Марокко:
Буну — Хакімі, Діоп, Ріад, Мазрауї (Салах-Еддін, 80) — Буадді, Ель-Айнауї — Діас (Тальбі, 65), Унахі (Ель-Мурабет, 65), Ель-Ханнус (Амаймуні, 80) — Сайбарі (Рахімі, 89).
Попередження: Каземіро, Ібаньєс