Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 14 червня 2026 року.

Національні збірні Бразилії та Марокко зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Нью-Джерсі.

Команда Карло Анчелотті опинилась на межі провалу на початку протистояння, коли суперники несамовито на неї тиснули, і зрештою забили гол посеред першого тайму.

Однак "пентакампеони" вчасно прийшли до тями та відповіли незабаром власним голом.

Цього виявилось достатньо для того, щоб вирівняти становище на полі, однак футбол у другому таймі вже був значно менш гострим з обох сторін.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Бразилія — Марокко:

Бразилія — Марокко 1:1

Голи: Вінісіус, 32 — Сайбарі, 21

Бразилія: Аліссон — Ібаньєс (Даніло да Сілва, 46), Маркіньйос, Габріел, Дуглас Сантос — Каземіро (Фабіньйо, 46), Гімараес (Даніло Олівейра, 80) — Рафінья, Пакета (Кунья, 61), Вінісіус — Тьяго (Луїс Енріке, 61).

Буну — Хакімі, Діоп, Ріад, Мазрауї (Салах-Еддін, 80) — Буадді, Ель-Айнауї — Діас (Тальбі, 65), Унахі (Ель-Мурабет, 65), Ель-Ханнус (Амаймуні, 80) — Сайбарі (Рахімі, 89).Попередження: Каземіро, Ібаньєс