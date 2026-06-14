Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Андердог групи C виявився цілком боєздатним колективом.

Розмова про дуелі в рамках групи C на чемпіонаті світу-2026 продовжувалась глибокою ніччю за європейським часом і цілком комфортним для перегляду поєдинків телевізійним слотом для мешканців та гостей американського міста Бостон, де всі зібрались задля видовища під скромною афішою Гаїті — Шотландія. Здавалось, що позиції андердога та фаворита в цій парі не підлягають обговоренню.

Однак уже з перших хвилин протистояння колектив Себастьяна Міньє дав чітко зрозуміти, що його підопічні, які востаннє грали на батьківщині бозна-коли через безпекову ситуацію, приїхали на цей турнір із власними амбіціями. А футбольних навичок, здобутих по різних кутах світу, у них було цілком достатньо для того, щоб європейські суперники принаймні почували себе точно не в повній безпеці.

Хоча в перші пів години Шотландія все ж таки намагалась задавити авторитетом, і зрештою команді Стіва Кларка вдалось забити жаданий нею гол. Мактоміней спочатку розім’яв праву стійку воріт ударом із меж штрафного на 17 хвилині, а коли Доук учергове на тому боці поля розібрався із суперником на 29 хвилині, то відбувся простріл під удар Адамсу, який зумів накрити воротар, проте добивання другим темпом від Магкінна блокувати вже ніхто повноцінно не зумів.

Проте на цьому моменті, несподівано для багатьох, увесь атакувальний потенціал Шотландії в цій грі себе вичерпав. Надалі ми дивились за чималою кількістю спроб гравців із Гаїті завантажувати м’яч до чужого штрафного. І нехай не все виходило в колективу Міньє, а точніше — мало що взагалі виходило, особливо в ситуаціях, коли доводилось діяти нападникам на межі офсайду, проте постійне перебування андердога на чужій половині принаймні приковувало увагу.

Зрештою дійшло до того, що шотландці були змушені зачинитись у захисті на останніх хвилинах, проте свої моменти нападник Гаїті П’єрро все ж таки знайшов. На 85 хвилині, напевно, мав місце найкращий серед них, проте удар головою пролетів повз ліву стійку, як і сподівання команди Міньє зачепитись принаймні за порятунок у цій грі.

У наступному турі національна збірна Гаїті зіграє проти Бразилії, тоді як Шотландія зустрінеться з Марокко.



Гаїті — Шотландія 0:1

Гол: Макгінн, 29

Гаїті: Пласід — Аркюс, Аде, Делькруа, Експер'єнс — Дідсон (Казімір, 61), Жан-Жак, Бельгард, Провіденс (Фортюне, 85) — П’єрро, Ізідор (Жозеф, 75).

Ганн — Гікі (Паттерсон, 75), Гендрі, Генлі, Робертсон — Доук (Крісті, 75), Мактоміней, Фергюсон, Макгінн (Кертіс, 82) — Шенкленд (Маклін, 83), Адамс (Дайкс, 75).Попередження: Бельгард — Гікі, Кертіс, Маклін