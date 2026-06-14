Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого туру чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Австралія та Туреччина.
Арда Гюлер, Getty Images
14 червня 2026, 06:11
Національні збірні Австралії та Туреччини зіграють у Ванкувері матч першого туру чемпіонату світу-2026.
Австралія: Біч — Чиркаті, Суттар, Берджесс — Італьяно, О’Ніл, Окон-Енгстлер, Бос — Меткалф, Іранкунда — Туре.
Запасні: Раян, Іццо, Дегенек, Герія, Тревін, Бехич, Геррінгтон, Девлін, Ірвін, Лекі, Хрустич, Мабіл, Вольпато, Велупіллай, Єнгі.
Туреччина: Чакир — Челік, Демірал, Бардакджи, Кадиоглу — Чалханоглу, Юксек — Гюлер, Кекчю, Актюркоглу — Їлмаз.
Запасні: Гюнок, Баїндир, Сьоюнджю, Елмали, Кабак, Мюлдюр, Акайдин, Озджан, Айхан, Гюль, Їлдиз, Кахведжі, Акгюн, Айдин, Узун.
Гра Австралія — Туреччина почнеться о 07:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.