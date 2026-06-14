Виявляється, що в цій парі по-справжньому талановита дійсно лише одна команда.
Австралія — Туреччина, Getty Images
14 червня 2026, 09:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Австралія — Туреччина 2:0
Голи: Іранкунда, 27, Меткалф, 75
Австралія: Біч — Чиркаті, Суттар, Берджесс — Італьяно (Герія, 74), О’Ніл, Окон-Енгстлер (Ірвін, 84), Бос (Бехич, 84) — Меткалф, Іранкунда (Велупіллай, 61) — Туре (Єнгі , 74).
Туреччина:
Чакир — Челік (Мюлдюр, 81), Демірал, Бардакджи, Кадиоглу — Чалханоглу, Юксек (Озджан, 81) — Гюлер, Кекчю (Акгюн, 62), Актюркоглу (Гюль, 85) — Їлмаз (Їлдиз, 46).
Попередження: Акгюн