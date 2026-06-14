Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 14 червня 2026 року.
Австралія — Туреччина, Getty Images
14 червня 2026, 09:59
Національні збірні Австралії та Туреччини зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Ванкувері.
Команда Вінченцо Монтелли одразу захопила ініціативу, але подолати міцний блок колективу Тоні Поповича виявилось надто складним завданням.
А вже посеред першого тайму "соккеруз" розкрились у контратаці й відкрили рахунок, через що загнали суперників у глухий кут.
У підсумку, Туреччина майже весь матч провела з м'ячем на чужій половині, але воротар суперників піймав кураж, тоді як чергова контратака від австралійців посеред другого тайму добила "червоно-білий" колектив.
До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Австралія — Туреччина:
Австралія — Туреччина 2:0
Голи: Іранкунда, 27, Меткалф, 75
Австралія: Біч — Чиркаті, Суттар, Берджесс — Італьяно (Герія, 74), О’Ніл, Окон-Енгстлер (Ірвін, 84), Бос (Бехич, 84) — Меткалф, Іранкунда (Велупіллай, 61) — Туре (Єнгі , 74).
Туреччина: Чакир — Челік (Мюлдюр, 81), Демірал, Бардакджи, Кадиоглу — Чалханоглу, Юксек (Озджан, 81) — Гюлер, Кекчю (Акгюн, 62), Актюркоглу (Гюль, 85) — Їлмаз (Їлдиз, 46).
Попередження: Акгюн