Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу ЧС-2026, який відбувся 14 червня 2026 року.

Національні збірні Австралії та Туреччини зустрічались поміж собою в першому турі чемпіонату світу-2026 у Ванкувері.

Команда Вінченцо Монтелли одразу захопила ініціативу, але подолати міцний блок колективу Тоні Поповича виявилось надто складним завданням.

А вже посеред першого тайму "соккеруз" розкрились у контратаці й відкрили рахунок, через що загнали суперників у глухий кут.

У підсумку, Туреччина майже весь матч провела з м'ячем на чужій половині, але воротар суперників піймав кураж, тоді як чергова контратака від австралійців посеред другого тайму добила "червоно-білий" колектив.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 Австралія — Туреччина:

Австралія — Туреччина 2:0

Голи: Іранкунда, 27, Меткалф, 75

Австралія: Біч — Чиркаті, Суттар, Берджесс — Італьяно (Герія, 74), О’Ніл, Окон-Енгстлер (Ірвін, 84), Бос (Бехич, 84) — Меткалф, Іранкунда (Велупіллай, 61) — Туре (Єнгі , 74).

Чакир — Челік (Мюлдюр, 81), Демірал, Бардакджи, Кадиоглу — Чалханоглу, Юксек (Озджан, 81) — Гюлер, Кекчю (Акгюн, 62), Актюркоглу (Гюль, 85) — Їлмаз (Їлдиз, 46).

Попередження:Акгюн