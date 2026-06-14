40-річний воротар Баварії оновив віковий рекорд на мундіалях і увійшов до топ-7 найстарших гравців в історії турніру.
Мануель Ноєр, getty images
14 червня 2026, 21:35
Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр став найстаршим гравцем збірної Німеччини, який коли-небудь виходив на поле в матчах чемпіонатів світу. Про це повідомляє Opta Analyst.
Рекорд було встановлено після того, як 40-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на матч першого туру групи E чемпіонату світу-2026 проти Кюрасао. На момент гри його вік становив 40 років і 79 днів. Таким чином, Ноєр перевершив досягнення колишнього півзахисника Бундестім Лотара Маттеуса.
Також німецький воротар увійшов до списку найстарших гравців в історії чемпіонатів світу, де наразі посідає сьоме місце. Лідером рейтингу залишається єгиптянин Ессам Ель-Хадарі, який провів свій останній матч на турнірі у віці 45 років і 161 день.
Топ-7 найстарших гравців в історії чемпіонатів світу виглядає так:
Ессам Ель-Хадарі (Єгипет) – 45 років, 161 день
Фарід Мондрагон (Колумбія) – 43 роки, 3 дні
Роже Мілла (Камерун) – 42 роки, 39 днів
Пат Дженнінгс (Північна Ірландія) – 41 рік, 0 днів
Пітер Шилтон (Англія) – 40 років, 292 дні
Діно Дзофф (Італія) – 40 років, 133 дні
Мануель Ноєр (Німеччина) – 40 років, 79 днів
Загалом Ноєр провів за збірну Німеччини 125 матчів, у яких пропустив 118 м’ячів і 51 раз залишав ворота "сухими". У 2014 році він став чемпіоном світу у складі Бундестім.