Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

40-річний воротар Баварії оновив віковий рекорд на мундіалях і увійшов до топ-7 найстарших гравців в історії турніру.

Воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр став найстаршим гравцем збірної Німеччини, який коли-небудь виходив на поле в матчах чемпіонатів світу. Про це повідомляє Opta Analyst.

Рекорд було встановлено після того, як 40-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на матч першого туру групи E чемпіонату світу-2026 проти Кюрасао. На момент гри його вік становив 40 років і 79 днів. Таким чином, Ноєр перевершив досягнення колишнього півзахисника Бундестім Лотара Маттеуса.

Також німецький воротар увійшов до списку найстарших гравців в історії чемпіонатів світу, де наразі посідає сьоме місце. Лідером рейтингу залишається єгиптянин Ессам Ель-Хадарі, який провів свій останній матч на турнірі у віці 45 років і 161 день.

Топ-7 найстарших гравців в історії чемпіонатів світу виглядає так:



Ессам Ель-Хадарі (Єгипет) – 45 років, 161 день

Фарід Мондрагон (Колумбія) – 43 роки, 3 дні

Роже Мілла (Камерун) – 42 роки, 39 днів

Пат Дженнінгс (Північна Ірландія) – 41 рік, 0 днів

Пітер Шилтон (Англія) – 40 років, 292 дні

Діно Дзофф (Італія) – 40 років, 133 дні

Мануель Ноєр (Німеччина) – 40 років, 79 днів

Загалом Ноєр провів за збірну Німеччини 125 матчів, у яких пропустив 118 м’ячів і 51 раз залишав ворота "сухими". У 2014 році він став чемпіоном світу у складі Бундестім.