Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Легендарний німець привітав аргентинця з виходом на перше місце в списку бомбардирів чемпіонатів світу.

Колишній нападник збірної Німеччини Мірослав Клозе висловив захоплення досягненням Ліонеля Мессі, який став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

У матчі проти Австрії капітан збірної Аргентини оформив дубль і довів свій гольовий доробок на Мундіалях до 18 м’ячів. Таким чином він випередив Клозе, який завершив кар’єру з показником у 16 голів.

"Мессі — це просто Мессі. Я завжди захоплювався тим, як він знаходив рішення і як поводився як людина, навіть на полі.

Він завжди вдихав життя у свою команду. У 2006 році він сидів на лавці запасних, а грав Хуан Роман Рікельме, аж поки Мессі не отримав цю довіру.

Те, на що він потім перетворив футбол, і те, як він це зробив – перед цим я знімаю капелюха. Величезний комплімент!

Я завжди був фанатом Мессі, і тепер, коли він випередив мене, мушу сказати: це теж дуже навіть непогано", — зазначив Клозе.

Нагадаємо, що Мбаппе зрівнявся з Клозе за голами на ЧС.