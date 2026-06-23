Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Португальський форвард став найстаршим автором дублю в історії чемпіонатів світу

У матчі другого туру групового етапу Чемпіонату світу-2026 збірна Португалії впевнено перемогла команду Узбекистану з рахунком 5:0. Поєдинок, що проходив на арені в Г'юстоні, став справжнім бенефісом капітана португальців.

Роналду забив перший та третій голи своєї команди, вперше відзначившись на поточному турнірі після сухої нічиєї з ДР Конго (1:1) у стартовому турі. Відзначившись дублем у віці 41 року та 138 днів, Кріштіану Роналду встановив новий абсолютний рекорд світових першостей. Він став найстаршим гравцем в історії, який забивав два м'ячі в одному матчі Мундіалю.

Цікаво, що попередній рекорд протримався лише один день. Його напередодні встановив одвічний суперник португальця — Ліонель Мессі. Аргентинець двічі вразив ворота збірної Австрії (2:0) у віці 38 років та 363 днів.

"Я дуже щасливий. Для мене найважливіше — це наша робота і впевненість, що ми показали. Команда зіграла дуже добре і значно покращилася. Звісно, якщо говорити особисто, рекорди — це завжди приємно. Але моя мета — завжди допомагати національній збірній досягати її цілей", — зазначив Роналду після фінального свистка.

Топ-5 найстарших авторів дублів в історії чемпіонатів світу:

41 рік, 138 днів — Кріштіану Роналду (Португалія, 2026)

38 років, 363 дні — Ліонель Мессі (Аргентина, 2026)

38 років, 34 дні — Роже Мілла (Камерун, 1990)

36 років, 53 дні — Олів'є Жиру (Франція, 2022)

34 роки, 243 дні — Ласло Фазекаш (Угорщина, 1982)

Завдяки цьому дублю Роналду вийшов на четверте місце в рейтингу найкращих бомбардирів Чемпіонату світу-2026. Наразі лідерство у цій гонці утримує Ліонель Мессі, який від початку турніру забив усі п'ять голів збірної Аргентини (у матчах проти Алжиру та Австрії).

Крім того, вразивши ворота узбекистанців, Кріштіану підкорив ще одну небачену вершину — він став першим гравцем в історії футболу, який забивав на шести різних розіграшах чемпіонатів світу.