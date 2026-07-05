Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось в минулий ігровий день.

Підбиваємо підсумки першого ігрового дня 1/8 фіналу поточного мундіаля.

Атакувала Канада, забивало Марокко. Чи не все так однозначно?

Багатьом здалось, що Канада мала б отримати перевагу в рахунку за підсумком першого тайму. Але хіба канадці створили якісь надзвичайні моменти? Вони просто провели свій стандартний стартовий відтинок. Активна гра флангами, завантаження м'яча у чужий штрафний майданчик. Так, марокканці, ймовірно, очікували трохи нижчого темпу, але в цілому зберігали спокій. За винятком Халхала. Ось він дійсно нервував. То віддавав максимально незручні паси, то фолив у простих епізодах. Дивно, що він взагалі цей матч дограв, адже маючи попередження, він постійно ліз розмовляти з арбітром.

У другому таймі гра могла б йти за тим же сценарієм, але трапилось дві речі. Перша — Марокко забило. Друга — тренерський штаб провів змістовну бесіду і змусив команду рухатись у вищому темпі. Марокканці сильніші за Канаду, просто в першому таймі вони не грали у свою гру.

Сайбарі передав "вітання" гравцям у Fantasy

Навряд чи рівень гри Марокко в першому таймі можна списувати на заміну Сайбарі, але його вміння нав'язувати боротьбу не вистачало. Цей хлопчина був в складі майже кожного п'ятого гравця Fantasy на офіційному сайті FIFA.

Майкл Олівер не здивував

Коли здається, що на полі відбувається щось дивне, то вам не здається. Просто гру судить Майкл Олівер. На щастя, цього разу без помилок, але кому був потрібен цей парад жовтих карток в першому таймі? Фолів, як у Халхала на цьому турнірі безліч, й зазвичай за це не дають попередження. Момент Хакімі проти Ларея? Для початку можна було обмежитися суворою бесідою. Цей чемпіонат світу якраз й подобається тим, що командам дають боротися, але Майкл Олівер, як завжди, на своїй хвилі. Також завжди стабільна, але зі знаком плюс Rexona. Rexona - ніколи не зрадить.

Шоу у матчі Парагвай — Франція

Вам же сподобалася збірна Кабо-Верде? Африканці вилетіли в 1/16, але про них будуть згадувати ще довго. Парагвай дістався 1/8 фіналу, вибивши на шляху Марокко, але його постараються забути якомога швидше. Звичайно, знайдуться й ті, хто скаже, що заради результатів можливі будь-які засоби. Але дивитися на це було важко. До того ж навіть в Парагваї багато хто не підтримував тактику Густаво Альфаро.

Після голу Франції несподівано виявилося, що французи готові прийняти цей виклик: паузи, валяння на газоні, провокації суперника. В цілому, це не прикрашає футбол, але в конкретному цьому випадку було мистецтвом.

Коментар Мбаппе дуже влучний: "Якщо доведеться забруднити руки в лайні, ми це зробимо. Вони думали, що ми вийдемо на поле в смокінгах, демонструвати красиві фінти та грати в «стіночки». Але ми також уміємо вести жорстку, брудну боротьбу. Сьогодні ми це показали — перемогли, і навіть у такому футболі виявилися сильнішими за них".

Ільгіз Танташев, де жовті картки?

Ще один дивний матч від арбітра. Парагвайці грали брудно, летіли в підкатах, постійно чіпляли французів у неігрових епізодах, але в підсумку,Парагвай не отримав жодної жовтої картки, а у Франція — три. Як це сталось, пояснити важко. Зрозуміло, що арбітру з Узбекистану, при всій повазі до цієї країни, рідко доводиться обслуговувати матчі з такою кількістю зірок та таким рівнем напруги. Але яким чином ніхто з парагвайців не отримав жовту картку?

Матіас Галарса — уособлення цієї збірної Парагваю

Не знаємо, де був VAR, але цей хлопчина просто бігав та бив руками французів. Таке враження, що він взагалі не планував грати у футбол. Він постійно провокував суперників і діяв грубо. Можливо, йому варто спробувати UFC?

Гол дня

Обираємо перший гол марокканців. Хитрий розіграш штрафного, який визначив переможця матчу.

Герой дня

Аззедін Унахі провів сильний матч, але ми все ж виділимо Браїма Діаса. Півзахисник збірної Марокко був у певній психологічній ямі після промаху у фіналі Кубка африканських націй й не показував свого максимуму у збірній. Втім, матч проти Канади був проблиском його найкращого рівня гри. Сподіваємося, що це не востаннє.

Розчарування дня

У цьому матеріалі не згаданий жоден рекорд.

Сейв дня

Сейв Орландо Хіля після удару Ману Коне. Це було справді круто. Найкраще, що показали парагвайці.

Момент дня

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