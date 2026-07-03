Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua разом з Rexona розповідає про найцікавіше, що трапилось в минулий ігровий день.

Плейоф чемпіонату світу набирає оберти, а ми продовжуємо дізнаватись учасників 1/8 фіналу. Сьогодні у нашому фокусі рекорди Роналду, впевнений виступ збірної Іспанії та швейцарці, що вміють дивувати.

Бездоганна Іспанія

Збірна Іспанії не залишила шансів австрійцям — 3:0. Команда Ральфа Рангніка вкрай рідко діставалась чужого штрафного майданчика й не вразила грою у захисті. За таких умов претендувати на вихід в 1/8 нереально.

Іспанці заплели павутинням лівий фланг атаки, а правий залишили для фрістайлу Ламіну Ямалю. Молодий вінгер знущався з супротивників, але далеко не кожне його рішення завершувалося реальною небезпекою біля воріт. Можливо, партнерам це не дуже сподобалось, бо вони доволі часто ігнорували його відкривання. Ямалю залишалось лише засмучено змахувати руками. Втім, FIFA дала йому втішний приз, визнавши його найкращим гравцем матчу. Нижче можна побачити, як виглядає щастя від нагороди:





"Ламін додав матчу в Лос-Анджелесі футбольної магії. Кілька разів він був близьким до взяття воріт і протягом усього поєдинку зривав уболівальників із місць". Втім, у цьому випадку FIFA не перебільшила. Він дійсно міг двічі забити й розбавляв своїми нестандартними рішеннями звичний контроль м'яча іспанців.

Відзначимо дубль Мікеля Ойярсабаля та два асисти Марка Кукурельї, а також рекорд Сімона — 29-річний іспанець не пропустив протягом рекордних 519 хвилин. Завдяки цьому він обійшов попереднього рекордсмена — голкіпера збірної Італії Вальтера Дзенгу (517 хвилин). Пишіть у коментарях, хто з іспанських голкіперів був би найкращим кандидатом для мему "Чому він, а не я?".

Модрич своє відтанцював

Останніми роками стало модно називати останній великий турнір футболіста останнім танцем. Так ось, у Модрича три "ні" і він їде додому. Дякуємо легенді! І продовжуємо стежити за Кріштіану Роналду. Він все ще мріє виграти свій титул чемпіона світу. Перший крок зроблено: португальська суперзірка відзначилась дебютним голом у плейоф чемпіонатів світу. До показника Мессі йому залишилось чотири м'ячі. Що, фанати Лео, нервуєте? Не хвилюйтесь — якщо ви користуєтесь Rexona, цього ніхто не помітить, бо Rexona — ніколи не зрадить.

Жарти жартами, але також Роналду став найбільш віковим автором гола в історії чемпіонатів світу. До того ж він першим досяг показника у 25 голів на чемпіонатах світу та чемпіонатах Європи.

І, звичайно, один із моментів, через які ми любимо футбол. Після матчу КріРо тепло обійняв Модрича та втішав його після болючої поразки. Бо хорвати насправді декілька разів були близькі до того, щоб вдруге вийти вперед, а також майже зрівняли рахунок на останніх хвилинах.

Манзамбі — головне відкриття турніру?

Ви бачили цього хлопчину? Два голи Боснії і Герцеговині за 19 хвилин, гол + пас у грі проти Канади та асист проти Алжиру. У його грі можна побачити риси Погба, Роналду та Лукаку. Довгоногий, з пасом, різкий, з технікою та його майже неможливо відсунути від м'яча. Під час голу Емболо цей експрес промчав повз кількох суперників, а ті могли тільки спостерігати.

Звичайно, він провів вдалий сезон у Фрайбурзі, тому не є абсолютним відкриттям. Але хто очікував такий рівень гри? Ньюкасл вже готує мішок грошей.

Матч між Швейцарією та Алжиром завершився цілком прогнозовано, але його значення не варто недооцінювати. "Наті" виграли матч плейоф чемпіонату світу вперше з 1938 року. Також команда вперше виграла три матчі мундіаля поспіль. І ще: Ріяд Марез завершив кар'єру у збірній.

Промах дня

А може й турніру. Це той випадок, коли багато фанатів можуть сказати, що навіть вони б влучили — і не збрешуть. Фабіану Рідеру було потрібно просто покотити м'яч у вільний кут, але він пробив у воротаря.

Найкращий гол

Наш вибір — гол Гонсалу Рамуша. По-перше, він зміг пробити головою в оточенні трьох високих супротивників. А по-друге — це один з найважливіших голів в його кар'єрі.

Найкращий сейв

Девід Алаба. У моменті, коли Ямаль пробивав метрів з восьми після розвороту. Вибір позиції, реакція — все на топрівні.

Момент дня

Скасований гол збірної Хорватії. Дотик Матановича зафіксувала технологія Connected Ball Technology. Датчик спроможний визначити навіть найменший дотик. Якщо ви не хорват, то це досягнення технологій та спорту викликає захоплення.