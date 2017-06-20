Аргентина

В Аргентине рефери стал непосредственным участником взятия ворот одной из команд.

В матче третьего аргентинского дивизиона Акассусо дома принимали клуб Тристан Суарес.

На 7-й минуте встречи хозяева бросали мяч из-за боковой на половине поля соперников. В суматохе мяч прилетел в сторону арбитра Леонардо Рей Хильфера, который не успел увернуться.

Круглый отскочил от ноги рефери, да так, что обрезал всю оборону Тристан Суарес, а форварда хозяев Дамиана Сальватьери вывел сам на сам с вратарем. Нападающий не сплоховал и открыл счет в матче.

Nunca antes visto: el árbitro dio la asistencia del primer gol de Acassuso 😂😂 pic.twitter.com/vIfQB8N5tn — Noticias Acassuso (@NotiAcassuso) 19 июня 2017 г.

Отметим, что матч закончился разгромной победой Акассусо (4:1), которая позволила им покинуть зону вылета.