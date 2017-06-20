В Аргентине рефери стал непосредственным участником взятия ворот одной из команд.
Леонардо Рей Хильфер (в центре)
20 июня 2017, 16:47
В матче третьего аргентинского дивизиона Акассусо дома принимали клуб Тристан Суарес.
На 7-й минуте встречи хозяева бросали мяч из-за боковой на половине поля соперников. В суматохе мяч прилетел в сторону арбитра Леонардо Рей Хильфера, который не успел увернуться.
Круглый отскочил от ноги рефери, да так, что обрезал всю оборону Тристан Суарес, а форварда хозяев Дамиана Сальватьери вывел сам на сам с вратарем. Нападающий не сплоховал и открыл счет в матче.
Отметим, что матч закончился разгромной победой Акассусо (4:1), которая позволила им покинуть зону вылета.