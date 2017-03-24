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Нападающий Галатасарая Лукас Подольски считает, что форвард МЮ Уэйн Руни заслуживает теплой атмосферы на Уэмбли, когда решит закончить карьеру в сборной.

Подольски ушел из национально сборной Германии после Евро-2016, но Йоахим Лев вызвал Лукаса на товарищеский матч с Англией. В том матче Подольски принес победу своей команде, забив шедевральный гол ударом с 23 метров.

Отметим, что для футболиста это была 130 игра в футболке национальной сборной.

"Конечно, я надеюсь, что Руни получит такое же эмоциональное прощание, потому что он один из величайших футболистов в Англии".

"Я не знаю, принято ли в Англии проводить пощальные матчи, но если бы я был менеджером английского сборной или президентом, я бы сказал "Уэйн, на следующей неделе у тебя игра".

"Мой последний матч был похож на фильм. Я играл против хорошей команды на красивом стадионе, сумел забить и принести победу своей команде. Конечно, это был идеальный конец".

Напомним, что Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, на его счету 53 гола