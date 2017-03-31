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Стали известны подробности трансфера нападающего Лукаша Теодорчика из Динамо в Андерлехт.

Польский форвард Лукаш Теодорчик обошелся Андерлехту в 4,75 миллиона евро. Игрок подписал контракт до 2020 года, но, судя по всему, надолго в Бельгии не задержится.

Руководство Андерлехта выкупило поляка с целью перепродажи. За Теодорчика клуб рассчитывает получить около 20 миллионов евро.

"Мы заплатили 4,75 миллиона за его трансфер. Тео наш лучший бомбардир и будет вести наш клуб в Лигу чемпионов", — сказал директор Андерлехта Герман ван Холсбеек.

"Будет ли он самым высокооплачиваемым игроком в клубе? Он будет получать зарплату в соответствии с его результативностью", — заявил ван Холсбеек.

"Он счастлив здесь. Возможно, он захочет остаться тут, чтобы помочь нам в Лиге чемпионов. Но мысленно он рассчитывает, что останется в Андерлехте до конца сезона", — признался руководитель бельгийского клуба.

В текущем сезоне Теодорчик сыграл 41 матч, забил 28 голов и отдал 4 голевые передачи во всех турнирах.