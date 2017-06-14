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Бывший главный тренер сборной Англии, Ман Сити, Ромы и Лацио Свен-Еран Эрикссон не справился с работой в Шэньчжене.

Эрикссон возглавил Шэньчжень в декабре прошлого года. Однако под его руководством Молодая Армия выступала во втором дивизионе чемпионата Китая не лучшим образом.

Предполагалась борьба за выход в Суперлигу, но на деле коллектив, играющий на стадионе Бамбуковый Лес, занимает лишь 4-е место в таблице. При этом за 13 туров команда добыла лишь 5 побед, не зная триумфа последние 8 матчей.

Эрикссон работает в Китае с июня 2013 года. Он уже успел потрудиться в Гуанчжоу Фули и Шанхай СИПГ.

Вернуть Шэнчжень на победный путь постарается Ван Баошан.