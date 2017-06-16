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Действующие чемпионы не смогли переиграть англичан, упустив отличную возможность одержать победу, не реализовав одиннадцатиметровый (0:0).

В матче-открытии молодежного Евро-2017 в городе Кельце встречались действующий чемпион в лице сборной Швеции и сборная Англии, которые уверенно прошли отборочный турнир и вышли в финальную часть чемпионата Европы. По именам англичане выглядят намного сильнее своих соперников – все игроки основного состава имеют действующие контракты с клубами АПЛ. Шведы же привезли не такой сильный состав, как на победный Евро-2015, но и эти ребята способны бороться за выход в плей-офф.

Первый матч в группе А оказался не самым зрелищным. С первых минут подопечные Бутройда завладели игровым преимуществом, но без создания какой-либо остроты. Самым активным был Тэмми Абрахам, который заставлял Ларссона и Дагерсталя носиться за ним, но затем форвард сник и вовсе не угрожал воротам Кайтофта до конца встречи. Желтые немного позднее перехватили преимущество и сумели создать более-менее опасный момент – после подачи со штрафного англичане отбились, а во время атаки вторым темпом Вальквист вывел Цибицки на ударную позицию – нападающий, которым был сегодня самым активным в составе Швеции, пробил мимо ворот Пикфорда.

В первом тайме можно еще вспомнить удар активного Мерфи из-за пределов штрафной, после которого мяч пролетел в считанных сантиметрах над перекладиной. В целом, команды больше никаких угроз друг другу не создавали и отправились на перерыв, оставив не самое лучшее впечатление после первых 45-ти минут игры.

Во второй половине встречи подопечные Эриксона выглядели посолиднее англичан, грамотно распоряжаясь мячом и постепенно наращивая давление на владения Пикфорда. На 57-й минуте британцев спасла лишь перекладина – после заброса Ольссона в штрафную Энгваль скинул круглого на Цибицки, который с лета пробил по воротам, мяч после его удара стукнулся о каркас ворот. В данном случае новоиспеченный голкипер Эвертона никак не мог помочь своим защитникам. Англия через несколько минут тоже умудрилась попасть в перекладину – после длительного розыгрыша атаки Редмонд откатил мяч под удар подключившемуся Чилвеллу – игровой снаряд задел по пути ногу Дагерсталя, после чего угодил в каркас ворот и улетел на угловой.

Эриксон выпустил на поле Страндберга (одну из главных звезд в своем составе) и шансы шведов на победу стали возрастать, но им никак не удавалось попасть в цель, нанося нечастые удары по воротам. Реальнейший шанс открыть счет возник на 81-й минуте, когда Чилвелл сбил в собственной штрафной подключившего к атаке Вальквиста – сам защитник подошел к мячу и хотел забить в стиле Антонина Паненки, но Пикфорд не спешил прыгать в один из углов и отбил мяч, выставив кулак и лишив Вальквиста возможности зажечь на табло свою фамилию.

После этого игру нельзя было назвать яркой и обоюдоострой, англичане перехватили преимущество и пытались забить гол под занавес встречи, но до ударов дело так и не доходило. Непонятно, почему Бутройд использовал всего одну замену, выпустив на поле лишь Демарая Грея, и не задействовал других игроков, которые могли бы усилить игру. До финального свистка команды так и не смогли открыть счет – Штилер зафиксировал нулевую ничью.

Оба коллектива набрали по одному очку в свой актив, стало быть, в группе А пока не вырисовывается лидер. Возможно, он появится после второго матча в этом квартете, который начнется совсем скоро, где хозяева турнира сразятся со сборной Словакии.

Швеция U-21 — Англия U-21 0:0

Швеция: Кайтофт — Вальквист, Ларссон, Дагерсталь, Лундквист — Тибблинг (Танкович, 85), Холлберг, Ольссон, Франссон (Мрабти, 73) — Цибицки, Энгваль (Страндберг, 59)

Англия: Пикфорд — Холгейт, Моусон, Чемберс, Чилвелл — Уорд-Праус, Бейкер, Чалоба, Мерфи (Грей, 70) — Редмонд, Абрахам

На 81-й минуте Вальквист не реализовал пенальти (вратарь)