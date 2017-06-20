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Реал, Бараселона, Бавария и другие клубы представили комплекты новой формы на сезон 2017/18.

Сезон 2016-17 только недавно закончился, но ведущие европейские гранды уже успели презентовать комплекты экипировки на сезон 2017-18. Представляем вашему вниманию новые формы команд, в которых они будут выходить на разные стадионы по всему континенту.

ПСЖ (домашняя)

Реал (домашняя)

Реал (гостевая)

Аякс (гостевая)

Аякс (домашняя)

Барселона (домашняя)

Бавария (домашняя)

Боруссия Д (домашняя)

Эвертон (домашняя)

Манчестер Юнайтед (гостевая)

Интер (домашняя)

Ювентус (домашняя)

Ливерпуль (домашняя)

Манчестер Сити (домашняя)

Милан (домашняя)

Ньюкасл (домашняя)

Сток Сити (гостевая)

Сток Сити (домашняя)