Реал, Бараселона, Бавария и другие клубы представили комплекты новой формы на сезон 2017/18.
footyheadlines.com
20 июня 2017, 12:35
Сезон 2016-17 только недавно закончился, но ведущие европейские гранды уже успели презентовать комплекты экипировки на сезон 2017-18. Представляем вашему вниманию новые формы команд, в которых они будут выходить на разные стадионы по всему континенту.
ПСЖ (домашняя)
Реал (домашняя)
Реал (гостевая)
Аякс (гостевая)
Аякс (домашняя)
Барселона (домашняя)
Бавария (домашняя)
Боруссия Д (домашняя)
Эвертон (домашняя)
Манчестер Юнайтед (гостевая)
Интер (домашняя)
Ювентус (домашняя)
Ливерпуль (домашняя)
Манчестер Сити (домашняя)
Милан (домашняя)
Ньюкасл (домашняя)
Сток Сити (гостевая)
Сток Сити (домашняя)
Вест Хэм (гостевая)