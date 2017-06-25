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Хорватский нападающий Ивица Олич может продолжить игровую карьеру, если получит достойное предложение.

Несколько дней назад Олич в интервью Bild заявил: "Я готов повесить бутсы на гвоздь. Думаю, что могу оставить футбол с чистой совестью".

Однако, по словам хорвата, это не обязательно означает завершение карьеры.

"Я знаю, что Bild написал, будто я завершаю карьеру. Это не так", — заявил Олич хорватскому изданию Sportske Novosti.

"Может я завершил карьеру, а может и нет. Точно так же, как прошлым летом – если я получу хорошее предложение, то продолжу играть. Я не травмирован, отлично чувствую себя и способен выступать дальше. Но если ничего не появится – то не прочь закончить".

Ивица начинал свою карьеру в хорватской Марсонии, откуда перебрался в ЦСКА. Также он выступал за Гамбург, Баварию, Вольфсбург и снова Гамбург, а последним пока что клубом хорвата стал Мюнхен 1860.