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Сборные Англии и Бразилии не смогли порадовать зрителей голами в товарищеском матче.

Несмотря на то, что матч между сборными Англии и Бразилии был всего лишь товарищеским, своего зрителя эта встреча безусловно нашла. Для украинского болельщика была дополнительная интрига, ведь на скамейке запасных, кроме игрока Шахтера Тайсона, оказалось три бывших "горняка" Виллиан, Фернандиньо и Д. Коста, а также экс-днепрянин и экс-харьковчанин Жулиано и Д. Соуза соответственно.

Главный тренер сборной "трех львов" Гарет Саутгейт продолжил экспериментировать с составом, тогда как Тите выпустил сильнейших на данный момент игроков. С первых минут команды стали играть в вязкий, медленный футбол, включаясь лишь в эпизодах, что крайне злило публику на стадионе. Зрители пытались гнать своих любимчиков вперед, но это получалось крайне редко.

Какие моменты можно вспомнить по итогам первого тайма? Да никаких. Запомнились лишь активные Неймар и Д. Алвес у гостей и Лингард (за 12 минут проведенных на поле в первом тайме Джесси заработал больше лестных слов, чем любой другой игрок) и, отчасти, Бертранд — у хозяев. Второй тайм был богатее на моменты, чем первый, но игра интереснее ничуть не стала — обе команды показывали такой же скучный и вялый футбол.

А теперь о шансах. Хорошая возможность была у Фернандиньо, который мощно пробил с дальней дистанции, а мяч пролетел в сантиметрах от штанги, и момент был у Паулиньо, пробившего из пределов штрафной точно в грудь Харту. На этом все. У англичан вспоминается лишь поздний шанс Соланке, который получил мяч буквально в трех метрах от ворот, но вовремя на опережении сыграл голкипер Алиссон.

Скучнейшие нули на табло, неоправданные надежды и разочарование — таковы три главные момента по итогам сегодняшнего матча.

Англия — Бразилия 0:0

Англия: Харт — Уокер, Стоунз, Магуайр, Бертранд (Янг, 80) — Гомес, Ливермор (Роуз, 90), Дайер, Лофтус-Чик (Лингард, 33) — Рашфорд (Абрахам, 75), Варди (Соланке, 74)

Бразилия: Алиссон — Д. Алвес, Маркиньос, Миранда, Марсело — Паулиньо, Каземиро, Р. Аугусто (Фернандиньо, 67) — Коутиньо (Виллиан, 67), Жезус (Фирмино, 77), Неймар

Предупреждения: Ливермор — Д. Алвес