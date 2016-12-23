Англия

Полузащитник Челси Оскар продолжит свои выступления в Поднебесной.

О вероятном переходе Оскара в Шанхай стало известно еще две недели назад. Тогда сообщалось, что Синие готовы расстаться с бразильцем, а позднее трансфер подтвердил и сам футболист.

Как сообщает официальный сайт Пенсионеров, Челси согласовал с китайским клубом переход Оскара. К новому клубу 25-летний футболист присоединится в начале января.

Ранее сообщалось, что на переходе Оскара Челси выручит 60 млн фунтов. Таким образом, его трансфер станет самым дорогим в истории клуба. Ожидается, что в Китае хавбек будет зарабатывать примерно 400 тысяч фунтов в неделю.

Оскар пополнил ряды Челси летом 2012 года, перейдя из Интернасьонала на 25 миллионов фунтов. Ранее он защищал цвета Сан-Паулу.

В текущем сезоне Оскар провел за свою команду 9 матчей в АПЛ и отметился одним ассистом.