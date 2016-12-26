Англия

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин попал в сферу интересов чемпиона Франции.

По данным издания London Evening Standard, ПСЖ намерен расширить состав путем приобретения 24-летнего корейца.

Напомним, что Сон перебрался в стан Шпор летом 2015 года из Байера за 30 миллионов евро.

Его контракт с лондонским клубом рассчитан до конца сезона 2019/20.

В текущей кампании на счету Сона 14 матчей в АПЛ и 5 голов. Также он провел 6 поединков в Лиге чемпионов и забил 1 гол.