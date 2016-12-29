Англия

Главный тренер Саутгемптона Клод Пюэль прокомментировал поражение своих подопечных от Тоттенхэма (1:4) в 18-м туре АПЛ.

Святые повели вперед усилиями ван Дейка на 2-й минуте. Первый мяч хозяева пропустили на 19-й от Алли. Кейн вывел Тоттенхэм вперед на 52-й, а еще через пять минут хозяева остались в меньшинстве: Редмонд сбил в своей штрафной того же Алли.

"После красной карточки нам стало невероятно сложно, было очень сложно вернуться в игру и мы пропустили еще дважды", — начал Пюэль.

"Два игрока пошли на мяч, я не знаю, был ли фол. Тем не менее, это решение (удаление) позволило Шпорам победить", — резюмировал наставник Святых.