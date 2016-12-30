Англия

Полузащитник Интернасьонала Андерсон Оливейра не решился возвращаться в Англию.

Как сообщает Globoesporte, Миддлсбро пытался оформить трансфер 28-летнего полузащитника Интернасьонала Андерсона.

Однако, согласно источнику, сам футболист отказался от такого варианта продолжения своей карьеры.

Также издание отмечает, что к футболисту проявляют интерес клубы китайской Суперлиги и португальская Брага, однако сам игрок намерен продолжить свои выступления на родине.

Напомним, что Андерсон имеет опыт выступлений в Англии. Так, с 2007 по 2015 года он играл за Ман Юнайтед.

В феврале 2015 года бразилец подписал четырехлетний контракт с Интернасьоналом.