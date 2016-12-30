Полузащитник Интернасьонала Андерсон Оливейра не решился возвращаться в Англию.
Андерсон, getty images
30 декабря 2016, 14:09
Как сообщает Globoesporte, Миддлсбро пытался оформить трансфер 28-летнего полузащитника Интернасьонала Андерсона.
Однако, согласно источнику, сам футболист отказался от такого варианта продолжения своей карьеры.
Также издание отмечает, что к футболисту проявляют интерес клубы китайской Суперлиги и португальская Брага, однако сам игрок намерен продолжить свои выступления на родине.
Напомним, что Андерсон имеет опыт выступлений в Англии. Так, с 2007 по 2015 года он играл за Ман Юнайтед.
В феврале 2015 года бразилец подписал четырехлетний контракт с Интернасьоналом.