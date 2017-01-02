Англия

Полузащитник Манчестер Сити Яя Туре заверил, что команда еще поборется за чемпионство.

После минимального поражения от Ливерпуле Манчестер Сити впервые с августа вылетел за пределы первой четверки. После 19 туров Горожане уступают лидирующему Челси 10 пунктов. Тем не менее, ставить крест на чемпионских амбициях еще рано, уверен Туре.

"Конечно, Гвардиола был зол. Он тренер и это естественно", — признался Туре.

"Мы должны отреагировать должным образом и усовершенствовать некоторые аспекты".

"Челси проводит один матч в неделю, так что будет сложно догнать их, но борьба предстоит очень напряженная, в гонке участвует много команд".

"Мы не сдаемся. Будем сражаться до конца. В футболе все возможно".