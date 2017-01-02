Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей двадцатого тура английской Премьер-лиги.

Миддлсбро – Лестер

14:30, Риверсайд

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Речники постараются взять очки в домашнем поединке с командой Раньери после выпорхнувшей из их рук победы на Олд Траффорд. Лестер только в минувшем туре обошел на 2 пункта Миддлсбро, но по игре нынче смотрится далеко не самым лучшим образом, что подтвердила недавняя очная встреча, в которой Лисы с трудом вырвали ничью.

На данный момент команды имеют по одной потере: Каранка не сможет рассчитывать на Фишера, а его итальянский коллега – на Варди. Также у Раньери есть сомнения по поводу Фухса, и в условиях графика от обоих наставников стоит ждать ротации на нескольких позициях, хотя тренер Лис этого делать не очень любит.

Оба соперника нынче играют от обороны, предпочитая контратаковать, а не владеть мячом и в очной встрече вряд ли откажутся от своей манеры. По идее, это должно означать осторожный и замкнутый футбол, но встреча в первом круге при аналогичных условиях вышла весьма результативной.

Не сыграют: Фишер (Миддлсбро)

Под вопросом: Фухс (Лестер)

Дисквалификации: Варди (Лестер)

Интересные факты:

- Речники не проигрывали в 13-ти последних матчах АПЛ с Лестером, добыв 6 побед;

-13 из 16-ти последних побед Боро в Премьер-лиге пришлись на Риверсайд.

Эвертон – Саутгемптон

17:00, Гудисон Парк

В последних 4-х турах дела Ирисок пошли вверх – им удалось набрать 7 очков и закрепиться на 7-й строчке, а Святые наоборот притормозили и в двух последних домашних встречах не сумели набрать даже 1-го пункта, поэтому нынче Эвертон выглядит фаворитом встречи.

Саутгемптон продолжает испытывать проблемы с обороной, где на этот раз не сможет играть дисквалифицированный ван Дейк, которого заменит Фонте, в последнее время потерявший место в основе. После отдыха в игре с Вест Бромом на левый фланг защиты должен вернуться Бертранд, а в остальном состав Святых должен быть подобным матчу с Дроздами, хотя по итогам той встречи напрашивались изменения.

В плане отдыха Эвертон имел на полтора дня больше, поэтому Куман вполне может практически не применять ротацию и в этом преимущество его команды. В поединке первого круга Саутгемптон добыл победу и теперь Ириски наверняка постараются реабилитироваться, к чему нынче располагает ситуация.

Не сыграют: Бешич, Боласи, Маккарти, Овьедо – Пье, Таргетт, Остин, Гардош

Под вопросом: Стекеленбург (Эвертон)

Дисквалификации: ван Дейк (Саутгемптон)

Интересные факты:

- В первых 19-ти матчах у руля Ирисок Рональд Куман набрал 27 очков, что на 6 меньше, чем на аналогичном отрезке во главе Святых;

- Эвертон проиграл лишь раз в последних 12-ти домашних матчах в АПЛ, добыв 6 побед.

Ман Сити – Бернли

17:00, Этихад Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Поражение от Ливерпуля отбросило Горожан за пределы первой четверки, а также параллельно увеличило отставание от Челси, поэтому любой результат кроме победы над Бордовыми станет для команды Гвардиолы полнейшим провалом. Бернли традиционно победил дома, но как уже неоднократно было замечено ранее, в гостях это совершенно другая команда.

Новых потерь в составе сегодняшних соперников нет, за исключением дисквалификации Марни, но в данном случае удачным выглядит возвращение Хендрика, который и займет вакантное место в опорной зоне. Шон Дайч не сможет рассчитывать на Фланагана, но принадлежащий Ливерпулю бек в Бернли находится в статусе запасного. Гвардиола сможет рассчитывать на тех же исполнителей, что и в игре с Ливерпулем, а также на Сане, который вернулся к тренировкам.

После поражения на Анфилд Роуд Горожане наверняка попытаются реабилитироваться в плане результата, а с точки зрения игры будут по максимум владеть мячом и постоянно атаковать. Учитывая слабость Бернли в выездных поединках нет сомнений, что Сити является большим фаворитом встречи и лишь чудо поможет Бордовым разжиться хотя бы одним пунктом.

Не сыграют: Компани, Гюндоган, Делф — Фланаган

Под вопросом: Сане (Ман Сити)

Дисквалификации: Марни (Бернли)

Интересные факты:

- Ман Сити не проигрывал новичкам элиты на протяжении 28-ми матчей, добыв на данном отрезке 25 побед;

- Андре Грэй в минувшем туре забил больше (3), чем в 12-ти поединках АПЛ до этого (2).

Сандерленд – Ливерпуль

17:00, Стэдиум оф Лайт

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Дэвид Мойес в поединке с Бернли переоценил возможности своих подопечных, попытавшись сыграть первым номером, и все завершилось для Сандерленда провалом, поэтому в игре с мощно атакующим Ливерпулем стоит ожидать более осторожного футбола в исполнении Черных котов. Красные же в последний день прошлого года по делу одолели одного из главных соперников в лице Сити и закономерно завершили первый круг на 2-й позиции.

Перед данным матчем Клопп подтвердил, что Матип и Коутиньо не успеют залечить повреждения, но с Сандерлендом его команда должна справиться и без двух основных игроков. Также не сможет играть Хендерсон, которого с большей долей вероятности заменит Джан, а Ориги вернется в стартовый состав. К внушительному списку травмированных Черных котов добавились Коне и Денайер, поэтому у Мойеса практически отсутствует пространство для кадрового маневра в обороне.

Несмотря на фактор гостевого поединка, стоит ожидать от Красных привычной атакующей игры, ведь ныне уверенности в своих силах им не занимать. Если Мойес рассчитывает получить очки, то ему нужно постараться вновь реализовать тот оборонительный сценарий, который Сандерленд продемонстрировал на Анфилд Роуд, ведь играть в открытый футбол с Ливерпулем вряд ли кто-то нынче решится.

Не сыграют: Макнэйр, Каттермол, Гуч, Аничебе, Уотмор, Кирххофф, Пикфорд, Коне, Денайер – Ингз, Сахо, Коутиньо, Матип, Хендерсон

Дисквалификации: Джонс (Сандерленд)

Интересные факты:

- Каждый из 5-ти последних голов Ливерпуля в ворота Черных котов состоялся во втором тайме;

- В текущем сезоне Красные побили рекорд по количеству набранных очков по итогам первого круга в рамках АПЛ (43), улучшив на 1 пункт достижение сезона 2008/09.

Вест Бромвич – Халл Сити

17:00, Хоторнс

С одной стороны, 6 очков Дроздов в 5-ти последних турах выглядят далеко не самым выдающимся результатов, но с другой — они проиграли лишь Челси, МЮ и Арсеналу, да и то выглядели очень достойно. Что же касается Тигров, то в их случае каждый пункт – на вес золота и ничья с Эвертоном наверняка была воспринята, как положительный результат.

Вест Бромвич уже какой по счету тур умудряется обходиться без травмированных игроков, а единственным недоступным для выбора исполнителем по-прежнему является только Бераино, который никак не может избавиться от лишнего веса. У Халла новых потерь нет, поэтому в поединке на Хоторнс стоит ожидать то же стартовое сочетание, что и поединке с Ирисками.

Нынче данные соперники находятся в разных весовых категориях, а учитывая фактор домашних стен, фаворитизм команды Тони Пьюлиса выглядит ощутимо. Проблемная передняя линия Тигров может и не суметь преодолеть надежную оборону Дроздов, а вот в то, что Халл сможет сохранить свои ворота на замке, не верится совершенно.

Не сыграют: Бераино – Одубаджо, Брюс, Макгрегор, Эрнандес, Кин

Интересные факты:

- Дрозды добыли только 1 победу в 7-ми предыдущих матчах АПЛ с Халлом, проиграв 2 раза;

- Тигры пропускают на протяжении 21-го матча кряду во всех турнирах, практически повторив их предыдущее худшее достижение (22 поединка в январе 1991 года).

Вест Хэм – Ман Юнайтед

19:15, Олимпийский

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

После 3-х побед кряду подопечные Билича уступили Лисам, хотя выглядели неплохо и как минимум заслужили ничью. Юнайтед и вовсе победил во всех 5-ти матчах декабря, а в поединке с Миддлсбро совершил камбэк в самой концовке встречи, поэтому выглядит фаворитом игры с Вест Хэмом.

По сравнению с матчем против Лис Славен Билич сможет рассчитывать на тех же исполнителей, за исключением Нобла, готовность которого будет оценена непосредственно перед игрой. Моуриньо должен вернуться к сочетанию Джонс-Рохо в центре обороны, поскольку Байлли отправился на КАН, а Смоллинг в нынешнем сезоне играет не так надежно, как оба из этой пары. В остальном сеу Жозе может вновь недосчитаться Руни и Каррика, но для обоих найдется равноценная замена.

Нынче шансы Юнайтед на победу в матче с Вест Хэмом выглядят даже предпочтительнее, чем в недавнем поединке первого круга, который закончился вничью на Олд Траффорд. С тех пор Красные дьяволы обрели стабильность, а вот Молотобойцев по-прежнему бросает из стороны в сторону, поэтому Биличу еще лишь предстоит найти баланс в игре своей команды.

Не сыграют: Тере, Сако, Масуаку, Арбелоа, Оксфорд, Дзадза – Байлли

Под вопросом: Нобл – Каррик, Руни

Интересные факты:

- Вест Хэм не проигрывал Юнайтед в течение 4-х последних матчей, трижды сыграв вничью;

- Антони Мартиаль забил 5 голов в 4-х поединка с Молотобойцами.

Алексей Ледовской, Football.ua