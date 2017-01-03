Англия

Несмотря на предварительные заверения о том, что форвард Габриэль Жезус станет единственным приобретением зимой, Горожане работают над подписание центрального полузащитника.

В декабре Ман Сити надолго потерял Илкая Гюндогана – немец травмировал крестообразные связки колена.

Также в игре против Бернли другой центральный хавбек Голубой Луны, Фернандиньо, заработал свою вторую красную карточку в нынешнем розыгрыше АПЛ. Ожидается, что бразилец будет дисквалифицирован на 4 матча.

Таким образом, в распоряжении у Хосепа Гвардиолы остаются Фернандо, Яя Туре и Фабиан Делф, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. Также есть еще 19-летний Алейш Гарсия, который не играл с ноября.

Goal.com утверждает, что сейчас спортивный директор Сити Чики Бегиристайн занимается поиском достойной кандидатуры.

Ранее слухи связывали Горожан с игроком Севильи Стивеном Нзонзи. Впрочем, по данным источника, Сити сейчас желает найти недорогое краткосрочное решение, возможно взяв для этого игрока в аренду.