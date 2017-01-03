Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей двадцатого тура английской Премьер-лиги.

Борнмут – Арсенал

21:45, Виталити Стэдиум

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Несмотря на то, что Вишни добыли только 6 очков в 5-ти последних турах, они продолжают располагаться на очень высоком для себя 9-м месте, поэтому не испытывают никакого давления. С Арсеналом все куда сложнее, поскольку два поражения кряду вновь заставили критиков иронично отзываться об игре команды Венегра и занимаемой ею позиции.

К ранее известным потерям Борнмута добавилась одна очень существенная, но неизбежная – Уилшир, которому по договоренности между клубами нельзя играть против Канониров. В условиях отсутствия Джека Эдди Хау в центре поля придется задействовать трио без ярко выраженного атакующего игрока (Гослинг-Серман-Артер), что не так уж и плохо, учитывая креативную мощь Арсенала.

Мсье Арсен, как и в матче с Пэлас, не сможет рассчитывать на заболевшего Езила, а также Эльнени, отправившегося на Кубок африканских наций. Есть небольшие проблемы у Гиббза и Уолкотта, что может помешать им выйти на поле, поэтому за два вакантных места в атакующей четверке поборются Рэмси, Ивоби, Окслейд-Чемберлен и Перес, поскольку позиции Санчеса и Жиру нынче выглядят безальтернативно. Также ожидается возвращение в центр обороны Мустафи, а Паулисты – на скамейку запасных.

В домашних стенах Вишни действуют гораздо смелее и активнее, чем на выезде, но, иногда Эдди Хау предпочитает делать акцент на обороне (Тоттенхэм – 0:0), а порой — не стесняется атаковать (Ливерпуль – 4:3). В данном случае ожидается второй вариант, поскольку защита Арсенала выглядит далеко не самой надежной, так что этим можно воспользоваться. Что же касается самих Канониров, то они наверняка будут много действовать впереди, ведь нынче появился шанс выйти на 3-ю строчку и на расстояние одного пункта приблизиться к Ливерпулю, поэтому матч должен получится результативным.

Не сыграют: Л.Кук, Пью, Уилшир – Касорла, Дебюши, Уэлбек, Мертезакер, Езил, Эльнени

Под вопросом: Гиббз, Уолкотт (оба – Арсенал)

Интересные факты:

- Арсенал выиграл все свои 4 предыдущих встречи с Вишнями, забив 10 голов и пропустив 1 раз;

- Канониры проиграли 2 предыдущих гостевых матча кряду, а в 3-х выездных поединках подряд в АПЛ не уступали с октября 2011 года;

- Борнмут выиграл 5 из 8-ми последних домашних матчей в Премьер-лиге, что столько же, как и в первых 20-ти в высшем дивизионе.

прогноз 1:3

Кристал Пэлас – Суонси

22:00, Селхерст Парк

Под руководством Аллардайса Пэлас пока взял лишь 1 пункт, но еще ни разу не играл в домашних стенах, да и Биг Сэм еще вряд мог серьезно повлиять на команду. Суонси в ближайшее время может возглавить Клемент, но пока под руководством Кертиса валлийцы безропотно дома уступили Борнмуту и продолжили оставаться на дне турнирной таблицы.

Новых потерь у Орлов нет, более того, вернулся после дисквалификации Дилэйни и может выйти в стартовом составе, а тогда Келли или Томкинс отправятся в запас. Лебеди не смогут рассчитывать на Амата, перебравшего желтых карточек, которого заменит Фернандес. Также есть вопросы по поводу готовности Раутледжа и Льоренте, что вместе с травмой Монтеро ограничивает атакующий потенциал Лебедей.

Пэлас наверняка постарается воспользоваться кризисным состоянием соперника и будет активно играть впереди и стараться действовать первым номером. С одной стороны, Лебеди могут получить выгоду из данной ситуации, сыграв на контратаках, хотя в целом их шансы с нынешней игрой в обороне выглядят очень скромно.

Не сыграют: Суаре, Дж.Бентеке, Уикэм, Манданда, Сако, Реми – Монтеро

Под вопросом: Макартур, Ледли – Тейлор, Раутледж, Льоренте

Дисквалификации: Амат (Суонси)

Интересные факты:

- Суонси добыл 3 победы и 1 ничью в последних 5-ти гостевых матчах с Орлами и в 4 случаях сохранял свои ворота на замке;

- Лебеди только однажды не пропустили в 10-ти предыдущих поединках АПЛ, 8 раз пропустив 3 и больше голов на данном отрезке;

- Валлийская команда проиграла в 4 поединках кряду, а в 5-ти встречах Премьер-лиги подряд еще не проигрывала ни разу.

прогноз 2:1

Сток – Уотфорд

22:00, Британния Стэдиум

Календарь последних 5-ти туров у команды Хьюза был далеко не самым простым, поэтому не удивительно, что Гончары разжились только 2-мя очками и вновь опустились вниз по таблице. Впрочем, их грядущий соперник в лице Шершней также ушел недалеко, набрав на 2 пункта больше, а по игре выглядит еще слабее Стока.

С обеих сторон травмированных немало, а особенно это касается Уотфорда. После матча с Тоттенхэмом проблемы были обнаружены еще и Амрабата, поэтому он может не сыграть с Гончарми, хотя нынче является одним из самых важных исполнителей. По сравнению с поединком против Шпор Маццарри сможет рассчитывать на Бритоса, так что хотя бы в обороне у Шершней все более-менее сносно. Хьюз накануне матча будет оценивать готовность Уолтерса, но и без него с атакующей линией у Стока все в порядке, ведь после дисквалификации возвращается Арнаутович.

После серии неудач и матчей с лидерами у Гончаров есть отличная возможность по максимуму разжиться очками в игре с проблемным Уотфордом. Наверняка Хьюз сделает ставку на атаку, ведь грех не пользоваться таким подбором креативных исполнителей.

Не сыграют: Айрленд, Бардсли, Камерон, Батленд, Муньеса – Джа Джедже, Мариаппа, Перейра, Янмаат, Берами, Саксэсс, Уотсон, Окака

Под вопросом: Уолтерс – Суньига, Амрабат

Интересные факты:

- Сток выиграл в 2-х предыдущих встречах с Шершнями, а до этого не побеждал в 6-ти: 2 ничьи и 4 поражения;

- Гончары не смогли отличиться в 4-х предыдущих домашних встречах с Уотфордом;

- На данный момент в активе Крауча 97 голов в АПЛ и если он забьет трижды, то станет только 17-м англичанином, которому покорилась эта отметка.

прогноз 3:1

Алексей Ледовской, Football.ua