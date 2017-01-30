Англия

Защитник Эвертона Брайан Овьедо и хавбек команды Даррон Гибсон продолжат свои карьеры в Сандерленде.

Как сообщает официальный сайт Черных котов, сегодня Овьедо и Гибсон поставили свои подписи под контрактами с клубом.

Так, соглашение 26-летнего костариканца с Сандерлендом рассчитано до середины 2020 года, а 29-летнего ирландца — до лета 2018.

Финансовые детали обеих сделок не разглашаются.

Главный тренер Сандерленда Дэвид Мойес отлично знаком с возможностями Овьедо и Гибсона, ведь он работал с ними во времена своей карьеры в стане Ирисок.

В текущем сезоне Овьедо провел за Эвертон 6 матчей в АПЛ и 1 игру в Кубке английской лиги. Что касается Гибсона, то он принял участие лишь в двух кубковых встречах.