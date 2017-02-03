Англия

Бывший наставник Уотфорда и Нортгемптон Таун Энди Ботройд в скором времени будет руководить молодежной сборной Трех Львов.

По сообщениям издания The Telegraph, сегодня руководство Футбольной Ассоциации приняло решение назначить в скором времени на пост главного тренера сборной Англии U-21 бывшего рулевого Шершней Энди Ботройда. После рассмотрения более, чем 150 заявок на эту должность, выбор старшего менеджера Гарета Саутгейта и технического директора ФА Дэна Эшворта пал именно на этого специалиста.

Таким образом, Энди Ботройд через некоторое время будет готовить молодежную команду Трех Львов к грядущему чемпионату Европы, который стартует в середине июня. Оппонентами сборной Англии на этом континентальном первенстве станут сборные Словакии, Польши и Швеции.

Первым экзаменом, который может стать для Ботройда на новой для него должности, станут товарищеские игры в марте текущего года — соперниками Трех Львов будут сборные Германии и Дании, которые также являются непосредственными участниками молодежного Чемпионата Европы.