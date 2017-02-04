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Челси – Арсенал 3:1
Голы: Алонсо, 13, Азар, 53, Фабрегас, 85 – Жиру, 90+1

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Зума, 88), Канте, Матич, Алонсо – Педро (Виллиан, 83), Диего Коста, Азар (Фабрегас, 84)

Арсенал: Чех – Бельерин (Паулиста, 17), Мустафи, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Кокелен (Жиру, 65) – Уолкотт (Уэлбек, 70), Езил, Ивоби – Санчес

Предупреждения: Матич – Мустафи