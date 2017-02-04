Англия
04 февраля 2017, 16:24
Челси без проблем обыграл Арсенал
Подопечные Антонио Конте увеличили отрыв от догоняющих команд благодаря спокойной победе над Канонирами (3:1).
Маркос Алонсо открыл счет в матче, chelseafc.com
04 февраля 2017, 16:24
Отчет о матче читайте на нашем сайте позже.
Челси – Арсенал 3:1
Голы: Алонсо, 13, Азар, 53, Фабрегас, 85 – Жиру, 90+1
Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес (Зума, 88), Канте, Матич, Алонсо – Педро (Виллиан, 83), Диего Коста, Азар (Фабрегас, 84)
Арсенал: Чех – Бельерин (Паулиста, 17), Мустафи, Косельни, Монреаль — Окслейд-Чемберлен, Кокелен (Жиру, 65) – Уолкотт (Уэлбек, 70), Езил, Ивоби – Санчес
Предупреждения: Матич – Мустафи