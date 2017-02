Чемпионы Англии в новом году сыграли уже в пяти турах, в которых не смогли ни разу поразить ворота соперников: Миддлсбро (0:0), Челси (0:3), Саутгемптон (0:3), Бернли (0:1), Ман Юнайтед (0:3).

При этом, Лисы забивали в Кубке Англии: Эвертон (2:1), Дерби (2:2).

Squawka информирует о том, что Лестер — единственная команда топ-4 дивизионов Англии, которая еще не забивала в 2017-м году в чемпионате.

Недавно в Германии прервалась серия Хоффенхайма, который не проигрывал в Бундеслиге 17 встреч.

