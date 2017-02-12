Англия

Менеджер Вест Хэма Славен Билич прокомментировал ничью своей команды в поединке с Вест Бромвичем (2:2).

"Мы разочарованы и расстроены. Не так легко переломить ход игры против такого соперника, как Вест Бром, но мы сделали это", — начал хорват.

"Тяжело смириться с голом, пропущенным в компенсированное время, а особенно после того, какие решения принимал арбитр на протяжении матча".

"Конечно, в столь важных встречах судить сложно, но когда рефери принимает все решения неправильно, то это очень сильно злит".

"Ничего личного, но арбитр отработал очень и очень плохо", — подытожил Билич.

После 25-ти туров в английском первенстве Молотобойцы сумели набрать 32 очка и расположились на 10-й позиции.