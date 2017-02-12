Англия

Голкипер лондонского Челси Тибо Куртуа поделился своими впечатлениями от сегодняшней встречи с Бернли.

В рамках 25-го тура чемпионата Англии, лидер турнирной таблицы АПЛ Челси отправился в гости к Бернли. На гол в исполнении Педро, Бордовые ответили точным выстрелом со штрафного от Брэди, как итог — ничья 1:1.

Страж ворот Синих Тибо Куртуа, в комментарии Sky Sports, отметил сложность данной встречи и заявил, что ничейный результат — это не так уж и плохо.

"В выездных матчах с Бернли всегда очень тяжело играть. Да и погода сегодня была откровенно не совсем хорошей — шел снег и было довольно-таки прохладно. Это не совсем та погода, которая будет полезна для игры в футбол", — сказал Куртуа.

"Тем не менее, мы все равно смогли хорошо начать матч и забить гол. Потом был штрафной в исполнении Брэди. Думаю, что все смогли оценить его мастерство...".

"После того, как счет на табло стал равным, нам было тяжело создавать моменты. В конце концов, мы можем быть довольны ничьей. Одно очко в этой игре — это неплохо", — резюмировал голкипер Пенсионеров.

После ничьей с Бернли, Челси продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ — в активе подопечных Антонио Конте 60 набранных баллов, что на десять больше, нежели у их ближайших преследователей в лице Тоттенхэма и Арсенала.