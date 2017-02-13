Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте не спешит праздновать чемпионство, несмотря на отрыв в 8-10 очков от ближайшего преследователя за 13 туров до финиша.

В 25-м туре Премьер-лиги Челси на выезде сумел разжиться лишь ничьей во встрече с Бернли. Теперь Синие на 10 очков опережают ближайшего преследователя Тоттенхэм, однако Ман Сити сумеет приблизиться к Аристократам на расстояние 8 пунктов, если обыграет Борнмут.

"Впереди нас ждет еще 13 матчей. Если кто-то думает, что чемпионская гонка окончена, он ошибается", — заявил Конте.

"Есть шесть команд которые способны выиграть чемпионат. Может случиться все, что угодно".

Челси опережает идущий шестым Манчестер Юнайтед на 12 пунктов. В следующем туре АПЛ Пенсионеры сразятся с претендентом на вылет Суонси.