Англия

Полузащитник Ливерпуля Адам Лаллана поставил свою подпись под новым контрактом, который рассчитан до 2020 года.

Лаллана перебрался в Ливерпуль в июне 2014 года из Саутгемптона, и с тех пор провел за Красных 117 матчей, в которых забил 20 голов.

"Я очень горжусь, что клуб и менеджер продемонстрировали свою веру в меня. Переход в такой клуб как Ливерпуль был большим событием, а подписание нового контракта говорит о том, что люди, принимающие подобные решения, ценят мой вклад и хотят, чтобы я остался", — заявил Лаллана.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп добавил: "Это фантастическая новость для клуба, потому что Адам отличный игрок. Я очень рад, что мы и дальше будем работать вместе. Адам — прирожденный лидер, и он очень важный член команды не только на поле, но и в раздевалке".

Официально условия нового контракта, который вступит в силу летом и будет рассчитан до 2020 года с опцией продления еще на сезон, не сообщаются, однако BBC пишет, что Лаллана будет зарабатывать 110 тыс. фунтов в неделю.

В текущем сезоне 28-летний Лаллана провел 27 матчей и забил семь голов, а в январе был признан Игроком года в сборной Англии.