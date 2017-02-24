Англия

Владельцы Лестера контактировали с Манчини

После увольнения Клаудио Раньери Лестер может возглавить Роберто Манчини.

Роберто Манчини, Sky Sports

Раньеры был уволен с поста главного тренера Лестера вчера вечером в связи с неудачными результатами команды в этом сезоне. Сейчас его обязанности исполняет Крейг Шекспир, который будет отвечать за подготовку команды на ближайшие матчи.



Владельцы Лестера на тратили много времени на поиски нового главного тренера и, как сообщает Sky Sports News, уже связывались с Роберто Манчини для того, чтобы пригласить специалиста к себе в команду.



На данный момент Манчини находится без работы после того, как покинул пост главного тренера Интера перед началом нынешнего сезона. Так что вполне вероятно, что именно он станет следующем главным тренером Лестера.



Стоит отметить, что Манчини выступал за Лестер в качестве футболиста в 2001 году. Также итальянский специалист возглавлял Манчестер Сити, с которым выиграл чемпиона Англии в 2012 году.