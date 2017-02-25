Англия

Менеджер Кристал Пэлас Сэм Аллардайс рассказал о взаимоотношениях с футболитсами.

"Советы, которые я даю футболистам — полезны для них. Я работаю на высоком уровне уже на протяжении длительного отрезка времени.

Именно благодаря разговорам с футболистами мои команды выигрывали матчи и занимали места в турнирной таблице, соответствующие их уровню", — цитирует Аллардайса The Guardian.

"Немного расстроен тем, что игроки не слушают меня, ведь у меня значительно больше опыта и квалификации. Они футболисты, им платит за то, чтобы они выходили на поле. Я — менеджер и мне положено заниматься тактикой. Им лишь следует воплотить в жизнь то, что я говорю", — добавил главный тренер Кристал Пэлас.

Отметим, что сегодня Кристал Пэлас обыграл Миддлсбро в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.