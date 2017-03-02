Голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу может перейти в стан Шершней.
Руй Патрисиу, Getty Images
02 марта 2017, 19:24
Вратарь лиссабонского Спортинга Руй Патрисиу заинтересовал скаутов Уотфорда. Об этом сообщает Watford Observer.
Шершни отправилт скаутов в Португалию, чтобы наблюдать за игрой 29-летнего вратаря в Примейре. Португалец может заменить основного голкипера Уотфорда 36-летнего Эурельо Гомеса.
Руй Патрисиу выступает за Спортинг с 2006 года, и сыграл уже более 400 матчей за Львов. В текущем сезоне Патрисиу сыграл 28 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол.