Англия

Бывший защитник Арсенала Вильям Галлас высказал свое мнение по поводу последних результатов команды.

На тренера Арсенала Арсена Венгера стало оказываться большое давление после того, как команда уступила Баварии в 1/8 финала Лиги чемпионов с суммарным счетом 2:10.

Против специалиста стали активно выступать болельщики Арсенала, но бывший игрок клуба Вильям Галлас придерживается другого мнения на этот счет.

"Я надеюсь на него, потому что он заслужил это после того, что он ранее сделал для Арсенала", — сказал Галлас на Soccer AM.

"Я уже ранее говорил, что возможно ему стоит поговорить с руководством и изменить свою стратегию. Возможно, приобрести более опытных игроков, более харизматичных, которые могут встрясти команду в сложный момент. В любом случае, я считаю, что Арсен Венгер должен остаться", — добавил бывший защитник.