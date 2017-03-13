Англия

Полузащитник Гончаров Чарли Адам рассчитывает еще несколько сезонов поиграть за нынешнюю команду.

Адам выступает за Сток Сити с 2012 года. Ранее он защищал цвета Ливерпуля, Блэкпула и нескольких шотландских клубов.

Действующее соглашение Адама с Гончарами рассчитано до конца текущего сезона, а стороны до сих пор не договорились о его продлении.

Как информирует Stoke Sentinelreports, Адам сейчас не рассматривает вариант с уходом из Сток Сити и рассчитывает продлить контракт.

В текущем сезоне 31-летний шотландец провел за Сток Сити 25 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.