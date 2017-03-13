Полузащитник Гончаров Чарли Адам рассчитывает еще несколько сезонов поиграть за нынешнюю команду.
ЧАРЛИ АДАМ, TWITTER
13 марта 2017, 14:59
Адам выступает за Сток Сити с 2012 года. Ранее он защищал цвета Ливерпуля, Блэкпула и нескольких шотландских клубов.
Действующее соглашение Адама с Гончарами рассчитано до конца текущего сезона, а стороны до сих пор не договорились о его продлении.
Как информирует Stoke Sentinelreports, Адам сейчас не рассматривает вариант с уходом из Сток Сити и рассчитывает продлить контракт.
В текущем сезоне 31-летний шотландец провел за Сток Сити 25 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.