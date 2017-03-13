Англия

Подопечные Антонио Конте в родных стенах минимально одолели Манчестер Юнайтед благодаря голу Нголо Канте, что позволило команде шагнуть в полуфинал Кубка Англии (1:0).

Челси — Манчестер Юнайтед. Классика английского футбола, а тот факт, что нынешний тренер манкунианцев Жозе Моуриньо является бывшим наставником Синих лишь прибавлял интриги противостоянию. Сегодня Особенный наверняка поломал голову при выборе состава, ведь по разным причинам португалец не мог рассчитывать на ряд нападающих. Речь о Златане Ибрагимовиче, Уэйне Руни и Антони Мартиале. Также под большим вопросом было участие в матче Маркуса Рашфорда, однако именно 19-летний англичанин вышел в старте. У Челси же подобных кадровых проблем не было.

Первые 10-15 минут команды присматривались друг к другу, после чего Челси создал два стопроцентных момента, а героем этих эпизодов стал голкипер Красных Дьяволов Давид Де Хеа. Сначала испанец чудом кончиками пальцев парировал мощный удар Эдена Азара, а мяч при этом летел в самый угол ворот. А затем Давид в прекрасном прыжке отразил удар Гари Кэхилла, который пробивал практически в упор.

После этого игра успокоилась, а затем "отличился" Эррера. Сначала испанец на ровном месте заработал желтую карточку, когда заблокировал путь Эдену Азара, а спустя еще 15 минут полузащитник заехал тому же Азару сзади по ногам. Арбитр встречи Майкл Оливер практически не раздумывал и достал из кармана карточку красного цвета. Очень подвел свою команду Эррера, однако здесь следует отметить непоследовательность со стороны Оливера. Карточки Эрреры, возможно, и не вызывают сомнений, однако в похожих эпизодах судья неоднократно прощал футболистов, тогда как Андер совершил два фола и оба раза был наказан.

Моуриньо саркастично поулыбался, после чего призвал готовиться к выходу на поле Маруана Феллаини, который должен был заменить удаленного Эрреру. "Пожертвовал" Жозе при этом Генрихом Мхитаряном, но на лице Генриха, кроме разочарование, читалось понимание. За оставшееся время первого тайма соперники так и не создали опасность у ворот друг друга, но было понятно, что во второй половине встречи гости так просто не отделаются.

Второй тайм начался так же, как и закончился первый, как будто и не уходили на перерыв команды, а по прошествии 5 минут, Нголо Канте получил возможность нанести удар из-за пределов штрафной и не оставил шансов Давиду Де Хеа — 1:0. Явная недоработка со стороны опорников гостей, а в частности Поля Погба. Немногим позднее Маркус Рашфорд создал, наверное, единственный стоящий момент гостей в этом матче. Молодой форвард без проблем справился с Гари Кэхиллом на открытом пространстве, но переиграть Тибо Куртуа не смог.

Оставшиеся пол часа Аристократы проводили позиционные атаки, раз за разом стараясь реализовать возникающие полумоменты, но Давид Де Хеа выручал свою команду, а когда уже и он был не у дел, то на стороне коллектива из Манчестера было везение. Штурм у гостей так и не удался. Как итог, Челси проходит в полуфинал Кубка Англии, где встретится с Тоттенхэмом, а команда Моуриньо выбывает из старейшего футбольного турнира.

Александр Пузик, Football.ua

Челси - Манчестер Юнайтед 1:0

Голы: Канте, 51

Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Мозес (Зума, 89), Канте, Матич, Алонсо — Виллиан (Фабрегас, 80), Диего Коста (Батшуайи, 90+4), Азар

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс, Смоллинг, Рохо, Дармиан — Эррера, Погба, Янг (Лингард, 80) — Мхитарян (Феллаини, 37), Рашфорд

Предупреждение: Коста — Эррера, Янг

Удаление: Эррера, 35