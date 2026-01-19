Україна

Український клуб підтвердив орендний трансфер після проблем із дисципліною та результативністю.

Вінгер ЛНЗ Ейнел Суареш офіційно перейшов у словацький Тренчин на правах оренди.

Наприкінці листопада стало відомо про усунення гравця з Кабо-Верде від тренувань із першою командою ЛНЗ. За інформацією черкаського клубу, причиною стали систематичні порушення дисципліни та зниження ігрових вимог до себе.

Ейнел Суареш приєднався до ЛНЗ у березні 2024 року на правах вільного агента. До цього він виступав у чемпіонаті Словаччини саме за Тренчин.

У поточному сезоні Суареш провів за ЛНЗ 8 матчів, не відзначившись результативними діями. Востаннє він виходив на поле 28 вересня у грі проти Кривбасу.

Тренчин наразі посідає 10-у позицію у турнірній таблиці словацької першості.