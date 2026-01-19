Італія

Новачок Роми допоміг команді перемогти Торіно 2:0.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував виступ новачка команди — нападника Доніелла Малена, який забив у своєму дебютному матчі.

"Такий гравець, як Мален, піднімає рівень команди. Він забиває багато голів. Має ті якості, які я шукав: правильно обирає позицію, як при проривах у розріз, так і при відкритих передачах. Завершує атаки швидко й потужно — ці риси дуже важливі для стилю гри, який ми прагнемо реалізувати", — заявив Гасперіні.

Тренер додав, що клуб планує максимально використовувати сильні сторони голландського форварда:



"Ми хочемо будувати команду, яка максимально використовує його сильні сторони. Він має грати ближче до штрафного майданчика".

У дебютному поєдинку Роми проти Торіно Мален забив один із голів, а римляни здобули перемогу з рахунком 2:0.